«Тампа» обменяла Александра Волкова в «Анахайм»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков продолжит карьеру в «Анахайм Дакс». «Лайтнинг» объявили об обмене 23-летнего россиянина на нападающего Антуана Морана и пик седьмого раунда на драфте НХЛ в 2023 году.
В нынешнем сезоне Волков сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 5 (3+2) очков. Моран отметился пятью результативными передачами в 20 матчах АХЛ за «Сан-Диего Галлз». В середине декабря Волков подписал односторонний контракт с «Тампой». Сумма соглашения составила $ 700 тыс., контракт был рассчитан на один сезон.
В турнирной таблице чемпионата «Тампа» занимает первое место с 24 победами и восемью поражениями, «Анахайм» располагается на 30-м месте с девятью победами и 25 поражениями в сезоне.
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