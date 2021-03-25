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Салливан — о 15-м поражении «Баффало»: «Сэйбрз» оказывали достойное сопротивление

Салливан — о 15-м поражении «Баффало»: «Сэйбрз» оказывали достойное сопротивление
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал итоги встречи с «Баффало Сэйбрз» (5:2).

«Мы пытались оставаться в текущем моменте. Мы показывали достойную игру, а «Баффало» оказывал достойное сопротивление. Настроение на скамейке было позитивным. Ребята чувствовали, что мы создаём достаточно голевых моментов, так что мы продолжали делать то, что делали», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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