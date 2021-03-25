Икинс — о матче с «Миннесотой»: не буду врать, это непросто. Всё решил неудачный отскок

Главный тренер «Анахайм Дакс» Даллас Икинс прокомментировал второе подряд поражение в матче с «Миннесотой Уайлд».



«Не буду врать, это непросто. Даже очень непросто. Сегодня абсолютно каждый старался на максимуме, отдавался полностью. У меня почти не было претензий к игре. Мы действовали умно и с полной самоотдачей. Но всё решил неудачный отскок», — приводит слова Икинса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Прежде «Миннесота» переиграла «Анахайм» — 2:1.