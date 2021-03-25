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Форвард «Виннипега» Копп, оформивший покер в ворота «Ванкувера», — первая звезда дня в НХЛ

Форвард «Виннипега» Копп, оформивший покер в ворота «Ванкувера», — первая звезда дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Третьей звездой стал защитник «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен, оформивший дубль в домашней встрече с «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

Вторая звезда — нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн. Он также забросил две шайбы, отличившись в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2). На его счету победный гол в ворота Кэлвина Питерсена.

Первой звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Эндрю Копп. Нападающий забросил четыре шайбы в гостевой встрече с «Ванкувер Кэнакс». Дважды американский Форвард забил в большинстве, один раз — в равных составах и ещё раз — в пустые ворота. Голы Коппа помогли «Виннипегу» крупно обыграть «Ванкувер» со счётом 5:1.

Покер Эндрю Коппа принёс «Виннипегу» гостевую победу в матче с «Ванкувером»
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