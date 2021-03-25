Третьяк — о законопроекте об агентах: хоккеисты становятся жертвами обмана

Сегодня, 25 марта, в Госдуму внесён законопроект, который позволит усовершенствовать регулирование деятельности спортивных агентов.

Документом предлагается ввести в КоАП РФ ответственность для спортивных агентов без соответствующей аккредитации за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

«От деятельности нелицензированных «импресарио» страдают хоккеисты, в большинстве случаев — молодые. Они становятся жертвами обмана, принимая решение об отъезде за океан. Некоторые агенты получают вознаграждение за сам факт «поставок» игроков в систему клубов НХЛ — и потому вообще не помогают с трудоустройством тем, кто им доверился. В результате молодёжь прозябает в фарм-клубах и низших лигах, не получая реальных шансов заиграть в НХЛ и ставя под угрозу всю дальнейшую карьеру на высшем профессиональном уровне.

Мы уже не первый год добиваемся, чтобы деятельность агентов была прозрачной, а ответственность — максимальной. Поэтому мы и внесли в Госдуму законопроект, который вводит ответственность неаккредитованных агентов за такие нарушения, как трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные клубы», — отметил Владислав Третьяк.