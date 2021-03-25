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Порядин: была заинтересованность «Ак Барса», но до переговоров со мной дело не дошло

Порядин: была заинтересованность «Ак Барса», но до переговоров со мной дело не дошло
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин высказался о своём будущем. Срок контракта хоккеиста истекает 30 апреля.

«В декабре в СМИ была информация, что мной интересуются «Ак Барс» и «Салават Юлаев»? Когда показываешь хорошую игру, это нормально, что тобой интересуются перед дедлайном.

Насколько я знаю, со стороны «Ак Барса» была какая-то заинтересованность. До переговоров со мной дело не дошло, но между клубами, как я понимаю, было общение.

Насчёт того, что было бы, перейди я в ту или иную команду, не задумывался.

Чувствую ли, что нахожусь на распутье, из-за того, что заканчивается контракт с „Нефтехимиком“? Наверное, да. Раньше шансов куда-то перейти было мало. Да и я об этом не задумывался. Но в дедлайн почувствовал, что интерес ко мне есть. Сейчас не могу сказать что-то конкретное.

До 30 апреля у меня контракт в Нижнекамске. Ближе к этому времени будем разговаривать с «Нефтехимиком» и смотреть, есть ли другие предложения», — приводит слова Порядина официальный сайт КХЛ.

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