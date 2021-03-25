Порядин: была заинтересованность «Ак Барса», но до переговоров со мной дело не дошло

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин высказался о своём будущем. Срок контракта хоккеиста истекает 30 апреля.



«В декабре в СМИ была информация, что мной интересуются «Ак Барс» и «Салават Юлаев»? Когда показываешь хорошую игру, это нормально, что тобой интересуются перед дедлайном.



Насколько я знаю, со стороны «Ак Барса» была какая-то заинтересованность. До переговоров со мной дело не дошло, но между клубами, как я понимаю, было общение.



Насчёт того, что было бы, перейди я в ту или иную команду, не задумывался.



Чувствую ли, что нахожусь на распутье, из-за того, что заканчивается контракт с „Нефтехимиком“? Наверное, да. Раньше шансов куда-то перейти было мало. Да и я об этом не задумывался. Но в дедлайн почувствовал, что интерес ко мне есть. Сейчас не могу сказать что-то конкретное.



До 30 апреля у меня контракт в Нижнекамске. Ближе к этому времени будем разговаривать с «Нефтехимиком» и смотреть, есть ли другие предложения», — приводит слова Порядина официальный сайт КХЛ.

Порядин – о слухах про свой обмен: наверное, половине и сам удивляюсь