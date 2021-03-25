Новиков: в Грубеце кубковый характер не виден. Бобков лучший хоккей показывает в регулярке

Заслуженный тренер России, знаменитый в прошлом вратарь Юрий Новиков прокомментировал вратарский состав «Авангарда».

«Удивлён ли, что фаворит серии «Авангард» так крупно проиграл «Металлургу»? В хоккее мелочей не бывает — особенно во вратарской линии. Всё-таки изначально переформатирование вратарской бригады «Авангарда», которое было затеяно уже в ходе этого чемпионата, вызвало массу вопросов. Многие говорили о том, что замена Гарипова на Грубеца выглядит нелогично. Легионер всегда должен быть сильнее местного игрока, здесь мы этого не увидели. Да и Бобкова, мне показалось, появление чешского конкурента не взбодрило.



В регулярке дисбаланс во вратарской бригаде можно и не заметить. Но, перефразируя поговорку, весна, то есть плей-офф, всегда покажет, кто где ошибся. У «Авангарда» интересный, авторский состав и в атаке, и в обороне, но мощного вратарского фундамента не вижу. Отсюда вчерашние четыре гола Грубеца и три — Бобкова.



Можно ли говорить о том, что Грубец слабее Гарипова, если в «Динамо» российский вратарь находится за спиной Ерёменко и Бочарова? Понятно, что здесь я не очень объективен, ведь дуэт Бобков — Гарипов наряду с Шикиным был у нас в золотой молодёжной сборной России в Баффало, хорошо знаю этих ребят. Тогда Бобков считался вторым, Гарипов — третьим, но потенциал для роста у обоих был очень серьёзным — и не случайно Шикина они обогнали.



Нужно учитывать, что Гарипов — именно кубковый вратарь, не так давно в составе «Ак Барса» он становился самым ценным игроком плей-офф. Кстати, когда я возглавлял Пермь, именно Гарипов выдал в ВХЛ с «Нефтяником» из Альметьевска такой блестящий матч, что меня сняли с работы. К сожалению, затем на какой-то срок из строя его вывела травма, но кубковый характер никуда не денешь. В Грубеце этот характер пока не виден, да и Бобков свой лучший хоккей показывает в регулярке», — приводит слова Новикова Russia-Hockey.ru.