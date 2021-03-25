Кожевников предложил кандидатуру на пост главного тренера «Спартака» вместо Знарка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение «Спартака» не продлевать контракт с тренером Олегом Знарком.



«Была поставлена задача пройти первый раунд плей-офф, за два года эту задачу не выполнили, поэтому и идёт смена руководства и тренерского штаба.



Олег Валерьевич Знарок уже был два года и всё показал, так что смена назрела. Что касается тренеров, то я бы рассмотрел кандидатуру Сергея Светлова. Но если не его, то считаю, что в клубе должен работать человек, который имеет или имел отношение к «Спартаку».



Хочется надеяться, что с новым руководством мы увидим прогресс, они будут стараться. Судя по работе в «Тракторе», у Усачёва был результат. Буду как всегда внимательно следить за «Спартаком», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Борис Миронов — основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»