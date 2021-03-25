«Салават Юлаев» перевёл Амирова и Башкирова в «Толпар»

Форварды «Салавата Юлаева» Родион Амиров и Данил Башкиров переведены в «Толпар», информирует официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги.



Игроки могут принять участие в ближайших матчах с «Чайкой» в рамках 1/4 финала Кубка Харламова.



В нынешнем сезоне Амиров принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 13 (9+4) очков. Он также провёл девять матчей в плей-офф, не отметившись результативными действиями.



Башкиров сыграл в 28 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал два результативных паса. В его активе также одна передача в девяти матчах Кубка Гагарина.



Счет в серии «Толпар» — «Чайка» — 1-1. Третий и четвёртый матчи пройдут в Уфе 25 и 26 марта.

Провал «Салавата» в плей-офф — плата за солидную регулярку? Что случилось с Уфой в дерби Стратегические и тактические ошибки тренера, уставшие лидеры и удобное сопернику судейство — у «Салавата» не было шансов.