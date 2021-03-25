«Салават Юлаев» перевёл Амирова и Башкирова в «Толпар»
Форварды «Салавата Юлаева» Родион Амиров и Данил Башкиров переведены в «Толпар», информирует официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги.
Игроки могут принять участие в ближайших матчах с «Чайкой» в рамках 1/4 финала Кубка Харламова.
В нынешнем сезоне Амиров принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 13 (9+4) очков. Он также провёл девять матчей в плей-офф, не отметившись результативными действиями.
Башкиров сыграл в 28 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал два результативных паса. В его активе также одна передача в девяти матчах Кубка Гагарина.
Счет в серии «Толпар» — «Чайка» — 1-1. Третий и четвёртый матчи пройдут в Уфе 25 и 26 марта.
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