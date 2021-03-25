Назаров — о СКА: Роман Ротенберг душит соперников авторитетом, даже не вставая на лавку

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал результаты в парах «Металлург» — «Авангард» и СКА — «Динамо» М, а также увольнение Олега Знарка из «Спартака».



«Накануне посмотрел футбольный матч сборных России и Мальты. Хочу поздравить форварда россиян Артёма Дзюбу с хорошей игрой и забитым голом, а также результативным пасом. И, конечно, поздравляю всех российских болельщиков.



Конечно, посмотрел и матчи плей-офф КХЛ. «Магнитка» уверенно обыграла «Авангард» — 7:1. Но расслабляться рано, в Кубке Гагарина нет разницы, проигрывать 1:7 или 0:1 в овертайме. Поражение есть поражение, счёт в серии 2-2, вся война впереди. Нас ждут увлекательные матчи.



СКА выиграл у московского «Динамо», но там серия тоже не закончена. Всё ещё впереди. Советовал Роману Ротенбергу встать на лавку, но он встал рядом с ней, что тоже сильно влияет на команду. Он просто душит всех соперников своим авторитетом, даже не вставая на лавку. Увы для уфимских болельщиков, проиграл серию «Ак Барсу» их любимый клуб «Салават Юлаев». Не будем критиковать главного тренера Томи Лямсю, тем более что с ним уже продлён контракт. Мне кажется, что с этим немного поспешили.



Увольнение Олега Знарка из «Спартака»? Знарок – хороший тренер. Давайте не забывать, что это последний тренер, сделавший сборную России олимпийским чемпионом. Но, наверное, нашли кого-то более стоящего. «Спартак» — тяжёлая и популярная команда, с ней всегда непросто работать», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Борис Миронов — основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»