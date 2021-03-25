В. Кулёмин — о травмах: когда кожу зашивают – это пустяки, их за повреждения не считаешь

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин рассказал о перенесённых травмах.
«Нынешний сезон? Очень много пропустил. Началось ещё с предсезонки. Не болел, не болел, а потом вдруг свалился в самом конце июля. А из-за того, что я в Московской области прописан, пришлось потом не две, а почти три недели на карантине просидеть.
Вернулся в состав только в конце августа. Все ребята уже в хорошей форме, надо догонять. А у меня не получается за одну-две недели все кондиции подтянуть. Побольше времени надо, чтобы вкатиться. Только после ноябрьской паузы, в которой хорошо потренировался вместе с командой, и игра наладилась, и очки пришли.
Травма в матче с «Амуром»? Безобидная ситуация вроде. Игрок падает и попадает мне плечом прямо в боковую связку на колене. Вроде ничего серьёзного на первый взгляд. Но такие ушибы долго залечиваются. Пришлось опять месяц пропустить, потом снова форму набирать. Это самый тяжёлый момент в разгар сезона. Пришлось поработать. Зато сейчас в плей-офф чувствую себя, тьфу-тьфу, хорошо. И есть возможность хорошей игрой в Кубке Гагарина весь сезон перевернуть.
Сколько у меня вообще было переломов и серьёзных травм за карьеру? Перелома всего два. А травмы разве все упомнишь? Когда кожу зашивают — это вообще пустяки, их за повреждения не считаешь. С этим играть можно!
Можно научиться не обращать внимания на боль? С опытом понимаешь, что к любой боли можно привыкнуть. Главное — хорошо размяться перед матчем или тренировкой. Если восстанавливаешься, есть проблемы, обязательно разогреть мышцы, сделать массаж. Первые минут десять-двадцать будешь ощущать дискомфорт и боль. А потом она уйдёт. И вернётся уже поздно вечером, когда спать будешь ложиться. На следующий день — опять процедуры!» — приводит слова Кулёмина официальный сайт бело-голубых.
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