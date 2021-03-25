Питер Лавиолетт: Овечкин сыграет против «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что сегодня вечером капитан «столичных» Александр Овечкин сыграет в матче против «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом в своём «твиттере» сообщил корреспондент Том Гулитти.
Овечкин займёт место в первом звене. Партнёрами Александра по звену станут Евгений Кузнецов и Ти-Джей Оши. Место в воротах «столичных» займёт Витек Ванечек.
Напомним, Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» во вторник из-за травмы. Россиянин получил повреждение во втором периоде матча против «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч проходил на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершился поражением столичного клуба в основное время со счётом 1:3.
Овечкин не смог закончить матч из-за травмы, однако уже в среду россиянин вернулся на лёд и приступил к тренировкам в прежнем режиме.
Александр Овечкин в этом сезоне забросил 14 шайб, отдал 11 передач и набрал 25 очков в 27 матчах.
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