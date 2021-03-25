Олег Леонтьев сменит Вячеслава Буцаева на посту главного тренера «Нефтехимика»
Как стало известно «Чемпионату», Олег Леонтьев сменит Вячеслава Буцаева на посту главного тренера «Нефтехимика».
В этом сезоне Олег Леонтьев возглавлял хоккейный клуб «Горняк» в Высшей Хоккейной Лиге. Под его руководством, клуб дошёл до 1/4 финала Кубка Петрова, где в четырёх матчах проиграл тюменскому «Рубину». В 1/8 финала был обыгран хоккейный клуб «Тамбов».
Ранее Леонтьев работал в Континентальной Хоккейной Лиге на должности старшего тренера хоккейного клуба «Автомобилист», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Адмирал». Под его руководством «Адмирал» провёл 6 встреч в концовке регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги, одержал 3 победы, одну-по буллитам и трижды уступил.
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