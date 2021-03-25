«Матч ТВ» на час прервёт трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА из-за квалификации «Формулы-1». Об этом было сказано в официальном заявлении на сайте телеканала.

Для того, чтобы предоставить зрителям федерального телеканала «Матч ТВ» возможность посмотреть максимальное количество спортивных событий 27 марта, редакция телеканала приняла решение о показе и полуфинала Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА, и первой квалификации сезона-2021 в «Формуле-1».



Поскольку время трансляции Формулы-1 полностью накладывается на время показа хоккейного матча, а «Матч ТВ» в рамках заключенного контракта обязан показать квалификацию в прямом эфире, трансляция хоккея будет прервана на время квалификации с 17:55 до 19:05.

Напомним, субботний матч станет шестым матчем серии между «Локомотивом» и ЦСКА. В нём может решится судьба путёвки в финал Западной конференции. Ближайший уик-энд Формулы-1 будет первым этапом сезона. Заезды пройдут в Бахрейне на трассе в Сахире.