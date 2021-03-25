Скабелка: сегодня «Локомотив» подвела дисциплина

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение ярославской команды от ЦСКА в пятом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина.



«Сегодня подвела дисциплина. В полном смысле: это и удаления в зоне атаки, невыполнение игрового задания. Много потерь сегодня было. Достаточно много проигрывали в первой половине матча стыки и единоборства. Был момент, когда могли вернуться в игру, когда забили гол в большинстве и получили еще большинство, надо было забивать, но не удалось. В концовке опять пропустили гол. В актив можно занести третий период. Мы так хотели играть всю игру с самого начала. Едем домой, готовимся к следующему матчу. Потенциал хороший.



Мне не нравится определение «достойно смотрелись». Что это значит? Команда показывали хорошую игру, но сказалось невезение? Это не невезение, играли две равные команды, здесь определяет не везение или невезение, а нюансы, которые выливаются в победу или поражение. Насколько ты сделаешь меньше ошибок, сыграешь терпеливее и грамотней. ЦСКА в этом нас превзошёл.



Спорный эпизод в углу площадки? Ну там два момента таких пограничных было, и в средней зоне и в углу. Нам тогда показалось, но в итоге всё было по правилам», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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