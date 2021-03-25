Мамин: в плей-офф нет разницы, какой гол, красивый или мусорный. Гол есть гол

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победу московской команды в пятом матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом» (3:2, 3-2 в серии).



«Сегодняшнюю игру провели лучше, чем предыдущие два матча в Ярославле. Если послезавтра отыграем так же, всё будет нормально. Соперник проигрывал две шайбы, они играли активно, создавали моменты, забросили. Где надо дотерпели, выдержали. Результат есть, победа. В плей-офф это самое главное.



Гол на первой минуте? Конечно, когда быстро забиваешь заряжаешься эмоциями, обескураживаешь соперника. Главное — дальше продолжить в хорошем темпе. Не забивали до этого в этой серии? У нас ни у кого нет никакого груза на плечах, все выходят уверенные в себе. Здорово, что удалось забить.



Так получилось, что в первом моменте мне хорошо прокинули шайбу, просто выкатился на ворота и всё. Во втором отдали хорошую передачу. В плей-офф нет разницы, какой гол, красивый или мусорный. Гол есть гол», — передаёт слова Максима Мамина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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