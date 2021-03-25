Лучший вратарь МЧМ-2019 подпишет соглашение с «Каролиной Харрикейнз»

Голкипер Пëтр Кочетков подпишет контракт с «Каролиной Харрикейнз». Как сообщает Sport24, россиянин заключит соглашение с клубом НХЛ, но следующий сезон проведет в КХЛ. На правах аренды Кочетков будет играть за «Торпедо», за которое выступал в этом сезоне. Срок аренды – один год.

«Каролина» выбрала Кочеткова во втором раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 36-м номером.

В нынешнем сезоне Кочетков принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 2 победы при коэффициенте надежности 2,65.

В составе молодёжной сборной России голкипер стал победителем молодёжной суперсерии 2018 года. Также Кочетков стал лучшим вратарем МЧМ-2019. Напомним, на молодёжном чемпионате мира Кочетков в составе сборной России завоевал бронзовую медаль мирового первенства.