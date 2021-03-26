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Светлаков ронял судью, чирлидерши устраивали «родео». Фото победы ЦСКА над «Локо»

ЦСКА — «Локомотив» — 3:2
Светлаков ронял судью, чирлидерши устраивали «родео». Фото победы ЦСКА над «Локо»
Хоккей / КХЛ 0
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25 марта на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — отличился нападающий ЦСКА Константин Окулов. До конца первого периода московской команде удалось увеличить отрыв в счёте усилиями Максима Мамина, которому ассистировали Максим Шалунов и Константин Окулов.

На 28-й минуте встречи «Локомотив» усилиями Теэму Пулккинена сократил отставание в счёте, однако на 37-й минуте Максим Мамин оформил дубль.

В середине третьего периода ярославская команда снова сократила отставание — Пулккинен оформил дубль. На большее игроков «Локомотива» не хватило, а удаление Пулккинена в концовке встречи практически не оставило ярославцам шансов отыграться.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Ярославле 27 марта.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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