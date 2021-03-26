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Орлов забросил 4-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Нью-Джерси» мощным кистевым броском

Орлов забросил 4-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Нью-Джерси» мощным кистевым броском
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 1-й период, в матче ничья – 1:1.

На 3-й минуте встречи 29-летний российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов забросил свою 4-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Макензи Блэквуда мощным кистевым броском, тем самым, сравняв счёт в матче. Результативные передачи на свой счёт записали защитник Джастин Шульц и форвард Даниэль Спронг.

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Дмитрий Орлов проводит свой 27-й матч в текущем регулярном чемпионате, на его счету 5 (4+1) очков и показатель полезности «0» при 8 минутах штрафного времени.

Дмитрий Орлов забил 40-й гол за карьеру в НХЛ
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