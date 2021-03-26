Бучневич набрал 30-е очко в текущем сезоне, отличившись в игре с «Филадельфией»

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, гости ведут – 3:0.

На 9-й минуте встречи 25-летний нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич набрал 30-е очко в текущем регулярном чемпионате, реализовав выход два в одного после отличной передачи шайбы Крисом Крайдером перед воротами Картера Харта, которая вывела российского форварда на расстрельную позицию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что отрыв Бучневича от Панарина в гонке российских бомбардиров лиги составляет по-прежнему 1 очко, так как Артемий отдал результативную передачу на Райана Строума в моменте с первым взятием ворот. Теперь у Бучневича – 30 (12+18) очков при показателе полезности «+8», а у Панарина – 29 (8+21) очков и коэффициент полезности «+7».