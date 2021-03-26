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«Рейнджерс» забросил «Филадельфии» 13 шайб за 2 игры. У Зибанеджада вновь хет-трик

«Рейнджерс» забросил «Филадельфии» 13 шайб за 2 игры. У Зибанеджада вновь хет-трик
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, гости ведут – 6:1.

Как сообщает пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере», впервые в истории франшизы «синерубашечники» забили 13 голов подряд в ворота «Флайерз». Рекорд – 17 шайб подряд в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в сезоне-1972/1973.

27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад вновь отметился хет-триком (3+2) в ворота «Филадельфии». Напомним, что прошлая игра между этими соперниками, состоявшаяся 18 марта, завершилась разгромной победой «синерубашечников» со счётом 9:0, а Панарин и Бучневич набрали в том матче 6 очков на двоих.

Бучневич набрал 30-е очко в текущем сезоне, отличившись в игре с «Филадельфией»
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