Кузнецов отличился в игре с «Нью-Джерси», забросив 4-ю шайбу в сезоне

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:2.

В середине 2-го периода российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов удачно сыграл на добивании на чужом пятаке, обыграв голкипера на паузе, после мощнейшего броска от своего соотечественника Александра Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Для Кузнецова эта шайба стала 4-й в регулярном сезоне-2020/2021, также на его счету 10 результативных передач, при показателе полезности «+3». Эта игра стала для него 501-й в заокеанской карьере, на его счету 403 (124+279) очков при коэффициенте полезности «+64».