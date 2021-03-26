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41 сейв Шестёркина и дубль Бучневича позволили «Рейнджерс» вновь разгромить «Флайерз»

41 сейв Шестёркина и дубль Бучневича позволили «Рейнджерс» вновь разгромить «Флайерз»
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду крупно уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:8.

В составе «синерубашечников» отличились Райан Строум, Павел Бучневич (дубль), Мика Зибанеджад (хет-трик), К’Андре Миллер и Алексис Лафренье. За «Филадельфию» забрасывали Клод Жиру, Кевин Хейз и Шон Кутюрье.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин за 17.22 на льду отметился голевой передачей и завершил игру показателем полезности «+1», а его соотечественник Игорь Шестёркин, защищавший ворота «синерубашечников», отразил 41 бросок из 44.

27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад отметился голевым и ассистентским хет-триками (3+3). Напомним, что прошлая игра между этими соперниками, состоявшаяся 18 марта, завершилась разгромной победой «синерубашечников» со счётом 9:0, а Панарин и Бучневич набрали в том матче 6 очков на двоих.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов заработал «-3» за 24.36 игрового времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Строум (Панарин, Фокс) – 08:01' (5x5)   0:2 Бучневич (Крайдер, Зибанеджад) – 08:53' (5x5)   0:3 Зибанеджад (Фокс, Строум) – 13:36' (5x4)   0:4 Зибанеджад (Фокс, Строум) – 20:54' (5x4)   0:5 Зибанеджад (Строум, Фокс) – 22:06' (5x4)   0:6 Миллер (Лемье, Зибанеджад) – 22:42' (5x5)   1:6 Жиру (Хейз, Фараби) – 23:46' (5x5)   2:6 Хейз (Кутюрье, Гостисбер) – 33:34' (5x4)   2:7 Бучневич (Фокс, Зибанеджад) – 40:33' (4x5)   3:7 Кутюрье (Конечны, Гостисбер) – 41:28' (5x4)   3:8 Хитил (Лафренье, Труба) – 58:02' (5x5)

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Каролине Харрикейнз» — 3:4. У Андрея Свечникова голевая передача и показатель полезности «0» за 16.52 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веренски (Стенлунд, Джонс) – 27:03' (5x5)   1:1 Пакетт (Шей, Лоренц) – 27:49' (5x5)   1:2 Нечас (Свечников, Бин) – 37:16' (5x5)   2:2 Аткинсон (Лайне, Джонс) – 43:20' (5x4)   2:3 Нидеррайтер (Славин, Хэмилтон) – 55:42' (5x5)   3:3 Бьёркстранд (Аткинсон, Джонс) – 59:44' (6x5)   3:4 Ахо (Нечас) – 61:26' (3x3)
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