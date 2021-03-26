41 сейв Шестёркина и дубль Бучневича позволили «Рейнджерс» вновь разгромить «Флайерз»

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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду крупно уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:8.

В составе «синерубашечников» отличились Райан Строум, Павел Бучневич (дубль), Мика Зибанеджад (хет-трик), К’Андре Миллер и Алексис Лафренье. За «Филадельфию» забрасывали Клод Жиру, Кевин Хейз и Шон Кутюрье.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин за 17.22 на льду отметился голевой передачей и завершил игру показателем полезности «+1», а его соотечественник Игорь Шестёркин, защищавший ворота «синерубашечников», отразил 41 бросок из 44.

27-летний шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад отметился голевым и ассистентским хет-триками (3+3). Напомним, что прошлая игра между этими соперниками, состоявшаяся 18 марта, завершилась разгромной победой «синерубашечников» со счётом 9:0, а Панарин и Бучневич набрали в том матче 6 очков на двоих.



Защитник «Флайерз» Иван Проворов заработал «-3» за 24.36 игрового времени.

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Каролине Харрикейнз» — 3:4. У Андрея Свечникова голевая передача и показатель полезности «0» за 16.52 на льду.