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«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», шайба на счету Капризова

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», шайба на счету Капризова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко за 20.54 на льду совершил семь бросков по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Уайлд» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это седьмое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 30 марта и 1 апреля «Миннесота» проведёт на выезде против «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» 27 и 29 марта примет «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Юханссон (Фиала, Бродин) – 25:46' (5x5)   2:0 Капризов (Цуккарелло) – 35:21' (5x5)
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