«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», шайба на счету Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко за 20.54 на льду совершил семь бросков по воротам, его показатель полезности составил «0».

«Уайлд» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это седьмое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 30 марта и 1 апреля «Миннесота» проведёт на выезде против «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» 27 и 29 марта примет «Анахайм Дакс».