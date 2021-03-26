«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», шайба на счету Капризова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко за 20.54 на льду совершил семь бросков по воротам, его показатель полезности составил «0».
«Уайлд» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это седьмое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 30 марта и 1 апреля «Миннесота» проведёт на выезде против «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» 27 и 29 марта примет «Анахайм Дакс».
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