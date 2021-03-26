«Флорида» уступила «Чикаго», Бобровский совершил 18 сейвов
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Пиус Зутер и Брэндон Хагель. Российский защитник Никита Задоров за 18.55 на площадке результативных действий не совершил. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сейвов из 20 бросков.
«Блэкхоукс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Пантерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 28 и 29 марта «Чикаго» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида» в эти же даты на выезде сыграет с «Даллас Старз».
В другом матче игрового дня «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0, одну из шайб забросил Кирилл Капризов.
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