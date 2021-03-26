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«Флорида» уступила «Чикаго», Бобровский совершил 18 сейвов

«Флорида» уступила «Чикаго», Бобровский совершил 18 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн, Пиус Зутер и Брэндон Хагель. Российский защитник Никита Задоров за 18.55 на площадке результативных действий не совершил. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сейвов из 20 бросков.

«Блэкхоукс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Пантерз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 28 и 29 марта «Чикаго» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида» в эти же даты на выезде сыграет с «Даллас Старз».

В другом матче игрового дня «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0, одну из шайб забросил Кирилл Капризов.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кейн (Сёдерберг, Хагель) – 21:05' (5x4)   2:0 Зутер (Дебринкэт, Кейн) – 23:34' (5x5)   3:0 Хагель – 58:36' (en)
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