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Кузнецов: сейчас я лучше понимаю игру и вернулся в форму после ковида

Кузнецов: сейчас я лучше понимаю игру и вернулся в форму после ковида
Хоккей / НХЛ 0
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал своё возвращение в команду после болезни.

«После долгого перерыва из-за ковида было непросто вернуть свою форму. Надеюсь, я буду и дальше улучшать свою игру, а команда будет играть намного лучше. Мы знаем, что можем быть успешными. Хоккей – такая странная штука. Так тяжело найти свою игру, и так легко её потерять. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении, чтобы понимать систему игры, играть так, как хотим играть. Сейчас я лучше понимаю систему игры и вернулся в форму после ковида», – цитирует Кузнецова apnews.

Российский форвард поучаствовал в победе своей команды над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:3. На счету Кузнецова две шайбы. Также по голу забили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
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