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Овечкин заблокировал бросок Смита за две секунды до сирены

Овечкин заблокировал бросок Смита за две секунды до сирены
Хоккей / НХЛ 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 4:3.

За две секунды до конца встречи канадский защитник «Нью-Джерси» Тай Смит нанёс бросок по воротам, который мог сравнять счёт в матче, однако он был заблокирован российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным.

В составе «столичных» забрасывали только российские хоккеисты – дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё по голу у Дмитрия Орлова и Александра Овечкина. У «Нью-Джерси» отличились Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Кроме того, Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

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