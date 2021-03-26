Хартман: Капризов очень коварен, Крюг не знал, что он сделает, а Биннингтон не ждал броска

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман поделился мнением о российском игроке «Уайлд» Кирилле Капризове.
«Капризов очень коварен, он обманывает соперников. Защитник смотрит, как он катит на него. Думаю, он не был уверен, что сделает Кирилл, — зайдёт с краю, попытается прорваться по центру или пойдёт напрямик. Так что ему пришлось дать ему больше пространства, что сделало только хуже. Он выкатился в это пространство, а Биннингтон, наверное, не ожидал броска. Думаю, он полагал, что Кирилл уедет за ворота», — сказал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман.
«Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
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