Хартман: Капризов очень коварен, Крюг не знал, что он сделает, а Биннингтон не ждал броска

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман поделился мнением о российском игроке «Уайлд» Кирилле Капризове.



«Капризов очень коварен, он обманывает соперников. Защитник смотрит, как он катит на него. Думаю, он не был уверен, что сделает Кирилл, — зайдёт с краю, попытается прорваться по центру или пойдёт напрямик. Так что ему пришлось дать ему больше пространства, что сделало только хуже. Он выкатился в это пространство, а Биннингтон, наверное, не ожидал броска. Думаю, он полагал, что Кирилл уедет за ворота», — сказал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман.



«Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

«Капризов очень коварен». Обманул защитника и сотворил шедевр, попав точно в девятку! Российский новичок «Миннесоты» прервал шестиматчевую безголевую серию, мастерски забив «Сент-Луису».