Кросби стал третьим действующим игроком НХЛ, набравшим 1300 очков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал третьим действующим игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 1300 очков за карьеру. Из действующих игроков больше очков набирали только Джо Торнтон (1521 очко) и российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 1305 очков.
Кроме того, Кросби занял восьмое место в списке игроков, которым потребовалось меньше всего матчей, чтобы набрать 1300 очков — капитану «Пингвинз» для этого потребовалось 1017 матчей. Лидирует в этой таблице Уэйн Грецки, набравший 1300 очков за 539 матчей карьеры.
Напомним, «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Крис Летанг, Джон Марино, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби.
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