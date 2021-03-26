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Кросби стал третьим действующим игроком НХЛ, набравшим 1300 очков

Кросби стал третьим действующим игроком НХЛ, набравшим 1300 очков
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал третьим действующим игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 1300 очков за карьеру. Из действующих игроков больше очков набирали только Джо Торнтон (1521 очко) и российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 1305 очков.

Кроме того, Кросби занял восьмое место в списке игроков, которым потребовалось меньше всего матчей, чтобы набрать 1300 очков — капитану «Пингвинз» для этого потребовалось 1017 матчей. Лидирует в этой таблице Уэйн Грецки, набравший 1300 очков за 539 матчей карьеры.

Напомним, «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Крис Летанг, Джон Марино, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби.

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