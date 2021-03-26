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Ноблох: Шестёркина от всех остальных отличает его ум

Ноблох: Шестёркина от всех остальных отличает его ум
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Ноблох поделился мнением о российском голкипере Игоре Шестёркине.

«Что отличает его от всех остальных, это его ум. Никогда не встречал вратаря, который так здорово читает игру. Он знает, что будет дальше, поэтому он так здорово играет», — приводит слова Криса Ноблоха официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, Игорь Шестёркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы паха, из-за которой он не играл с 5 марта. Шестёркин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».

В матче с «Филадельфией Флайерз» Шестёркин отразил 41 бросок из 44. Встреча завершилась победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 8:3.

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