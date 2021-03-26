Шестёркин – о возвращении после травмы: команда помогла, подпотел и погнали работать

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал первый матч после травмы.



«Со стартового вбрасывания полностью настроился на игру. Ребята мне помогли, в первом периоде несколько опасных моментов заблокировали. Почувствовал немного уверенность, ребята забили все свои моменты, игра пошла по нашему сценарию. Конечно, были мысли, что 10 игр не играл, это всегда тяжело. Постарался отбросить эти мысли, команда мне помогла. Немножко подпотел, и погнали работать», — приводит слова Шестёркина официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс».



Напомним, Игорь Шестёркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы паха, из-за которой он не играл с 5 марта. Шестёркин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».



В матче с «Филадельфией Флайерз» Шестёркин отразил 41 бросок из 44. Встреча завершилась победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 8:3.

Суперпас Панарина и дубль Бучневича в тени рекордов! «Рейнджерс» учинили разгром в НХЛ Мика Зибанеджад снова набрал 6 очков в матче с «Филадельфией», вошёл в историю НХЛ и сравнялся с Гретцки.