Спронг: хотел бросить сам, но мы все знаем, что у Овечкина не бросок, а настоящая ракета

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Даниэль Спронг прокомментировал шайбу российского нападающего Александра Овечкина в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».



«Я хотел бросить сам. Но Овечкин был на любимой позиции, готовый к щелчку в одно касание, и защитники „Нью-Джерси“ были от него довольно далеко. И мы все знаем, что у Ови не просто бросок, а настоящая ракета», — приводит слова Спронга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Напомним, встреча завершилась победой столичной команды со счётом 4:3. В составе «столичных» забрасывали только российские хоккеисты – дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё по голу у Дмитрия Орлова и Александра Овечкина. Спронг хаписал на свой счёт две голевые передачи. У «Нью-Джерси» отличились Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.