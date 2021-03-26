Гендиректор «Салавата» — о сезоне: неплохой результат, но концовка многое перечеркнула

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов провёл итоги сезона-2020/2021 КХЛ. «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина со счётом 0-4 в серии.



«Сезон был сложный, на него влияли многие факторы, в том числе пандемия коронавируса. Скомканная предсезонная подготовка, её пришлось проходить в Уфе. В то же время мы видели, что были неплохие результаты в регулярке, хоть и немного смазалась концовка. Сожалеем, что не получилось полноценно побороться с «Ак Барсом», но нельзя не отметить и положительные моменты в этом чемпионате. Хотя, повторюсь, концовка перечеркнула многое.



На маркетинге все эти ограничения сказались сильнее всего. Мы не смогли провести много мероприятий, которые планировали, это сказалось на доходах клуба. Но нас поддерживали власти республики, огромное им спасибо. Мы стали одним из немногих клубов КХЛ, которые не сыграл ни одного матча без болельщиков. Благодарим их за поддержку. Вся команда очень хотела выиграть Кубок Гагарина, ребята сделали всё возможное, чтобы этот плей-офф завершился более удачно. К сожалению, не удалось их порадовать», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.