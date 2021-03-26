Гендиректор «Салавата»: рокировку Лямся — Цулыгин совершили не из-за критики журналистов

Генеральный директор «Салавата» Александр Курносов ответил о причинах рокировки Томи Лямся и Николая Цулыгина.
«Результат в серии с «Ак Барсом» неудовлетворительный, но весь сезон так оценивать нельзя. Поэтому не считаю, что мы поторопились с подписанием контракта Томи Лямся перед плей-офф. Каковы критерии оценки сезона? Понимаете, в предыдущие два года нас все упрекали в том, что мы якобы плевали на регулярку, хоть и добивались успеха в плей-офф. Мы попытались изменить что-то в лучшую сторону в этом плане. Пока не получилось, но мы обязательно придём к этому результату. Нет, мы совершили рокировку Лямся — Цулыгин не из-за критики журналистов, это была взвешенная оценка ситуации. Я просто говорю о том, что двойные стандарты оценки сезона присутствуют не только с нашей стороны», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2021
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15
-
07:46
-
07:01
-
06:19
-
05:55
-
05:45
-
05:34
-
04:58
-
04:45
-
04:40
-
03:52
-
03:41
-
03:26
-
03:17
-
02:35
-
02:21
- 25 марта 2021
-
23:34
-
23:29
-
23:05
-
22:37
-
22:21