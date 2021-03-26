Гендиректор «Салавата»: рокировку Лямся — Цулыгин совершили не из-за критики журналистов

Генеральный директор «Салавата» Александр Курносов ответил о причинах рокировки Томи Лямся и Николая Цулыгина.



«Результат в серии с «Ак Барсом» неудовлетворительный, но весь сезон так оценивать нельзя. Поэтому не считаю, что мы поторопились с подписанием контракта Томи Лямся перед плей-офф. Каковы критерии оценки сезона? Понимаете, в предыдущие два года нас все упрекали в том, что мы якобы плевали на регулярку, хоть и добивались успеха в плей-офф. Мы попытались изменить что-то в лучшую сторону в этом плане. Пока не получилось, но мы обязательно придём к этому результату. Нет, мы совершили рокировку Лямся — Цулыгин не из-за критики журналистов, это была взвешенная оценка ситуации. Я просто говорю о том, что двойные стандарты оценки сезона присутствуют не только с нашей стороны», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.