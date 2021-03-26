Лямся: у «Ак Барса» почти не было удалений, поэтому «Салават» лишился шанса уравнять игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся в очередной раз прокомментировал поражение уфимской команды от казанского «Ак Барса».



«Не думаю, что перегрузка легионеров стала ключевой проблемой. Они много играли всегда, и в регулярке, и в серии с «Трактором». Кроме того, перед серией с «Ак Барсом» у них было достаточно времени на отдых и восстановление.



Перед плей-офф огромное давление было на команду, но после прохода «Трактора» стало понятно, что мы можем противостоять такому сопернику, как «Ак Барс». С этой точки зрения, атмосфера в команде была великолепной.



Ключевое в серии с «Ак Барсом» — мы не смогли много забивать. У нас были большие проблемы в первой игре, но затем мы сумели подстроиться под соперника, справились с давлением. А вот реализацию мы так и не смогли подтянуть. Ещё один важный момент — мы не смогли использовать своё большинство, потому что у нас его практически не было. У «Ак Барса» не было удалений, поэтому мы лишились шанса уравнять игру в серии», — передаёт слова Томи Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.