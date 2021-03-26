«Миннесота» нанесла всего 11 бросков в створ ворот в победном матче с «Сент-Луисом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0.



В этом матче «Миннесота» повторила антирекорд клуба — за 60 минут игрового времени игроки команды нанесли лишь 11 бросков в створ. В прошлый раз «Миннесота» нанесла всего 11 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2013/2014 c «Вашингтоном» (5:3).



Примечательно, что в матче с «Миннесотой» «блюзмены» нанесли 37 бросков, так ни разу и не отличившись.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, нанёс три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». У Капризова — три броска в створ из 11.



«Уайлд» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это седьмое поражение в последних 10 играх. Следующие матчи 30 марта и 1 апреля «Миннесота» проведёт на выезде против «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» 27 и 29 марта примет «Анахайм Дакс».