Зибанеджад — первый игрок за 78 лет, набравший 6 очков в 2 играх подряд с одним соперником

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 6 (3+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Зибанежад добился таких показателей во втором матче подряд с одним и тем же соперником — 17 марта он набрал 6 (3+3) очков в матче «Рейнджерс» с «Филадельфией», который завершился со счётом 9:0.



Шведский игрок стал третьим игроком НХЛ, которому удалось набрать по 6 очков в двух подряд играх с одним соперником. Ранее это были Джо Мэлоун в сезон-1919/1920 и Даг Бентли в сезоне-1942/1943.



Примечательно, что Зибанеджад набрал всего 14 (4+10) очков в остальных матчах НХЛ. За два матча с «Филадельфией» Зибанеджад набрал 12 (6+6) очков.



Напомним, вторая встреча «Рейнджерс» и «Филадельфии» завершилась со счëтом 8:3 в пользу команды из Нью-Йорка.