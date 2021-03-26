Зибанеджад — первый игрок за 78 лет, набравший 6 очков в 2 играх подряд с одним соперником

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад набрал 6 (3+3) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Зибанежад добился таких показателей во втором матче подряд с одним и тем же соперником — 17 марта он набрал 6 (3+3) очков в матче «Рейнджерс» с «Филадельфией», который завершился со счётом 9:0.
Шведский игрок стал третьим игроком НХЛ, которому удалось набрать по 6 очков в двух подряд играх с одним соперником. Ранее это были Джо Мэлоун в сезон-1919/1920 и Даг Бентли в сезоне-1942/1943.
Примечательно, что Зибанеджад набрал всего 14 (4+10) очков в остальных матчах НХЛ. За два матча с «Филадельфией» Зибанеджад набрал 12 (6+6) очков.
Напомним, вторая встреча «Рейнджерс» и «Филадельфии» завершилась со счëтом 8:3 в пользу команды из Нью-Йорка.
- 26 марта 2021
-
13:39
-
13:33
-
12:57
-
12:24
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15
-
07:46
-
07:01
-
06:19
-
05:55
-
05:45
-
05:34
-
04:58
-
04:45
-
04:40
-
03:52
-
03:41
-
03:26
-
03:17
-
02:35
-
02:21
- 25 марта 2021
-
23:34