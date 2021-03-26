Михайлов — о серии ЦСКА — «Локомотив»: то, что борьба будет настолько тяжёлой, — сюрприз

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечталениями от серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА.



«Лёгкой прогулки родного клуба не ждал. Но то, что борьба будет настолько тяжелой, — сюрприз. То, что ЦСКА пока не вышел на пик своих действий, это очевидно. Все игры получаются на тоненького — в том числе и пятая, которая при счете 2-2 часто бывает ключевой. Нужно стремиться к тому, чтобы все периоды проводить так, как первый. К сожалению, пока это не получается, в концовке опять была нервотрёпка.



Мне не интересно, что с энергетикой у скамейки для запасных. Мне интересно, что происходит на льду. То, что ЦСКА не вышел на уровень прошлого и позапрошлого сезонов, это факт. В частности его можно объяснить и теми потерями в составе, которые возникли по объективным причинам — при запуске новых законов в КХЛ.



Лучшим во вчершнем матче был вратарь Юханссон. Однозначно, в шестом матче ЦСКА нужно добавлять. В Ярославле соперник играет агрессивнее, отступать „Локомотиву“ уже некуда. Нужно быть к этому готовым», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

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