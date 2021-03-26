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Бучневич стал первым россиянином, набравшим 30 очков в сезоне-2020/2021 НХЛ

Бучневич стал первым россиянином, набравшим 30 очков в сезоне-2020/2021 НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» накануне состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду крупно уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:8.

В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич. После этого матча на счету Бучневича 31 (13+18) очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Бучневич стал первых российским хоккеистом, набравшим 30 очков в нынешнем сезоне.

Второе место в списке российских бомбардиров занимает партнёр Бучневича по «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 29 (8+21) очков и коэффициент полезности «+7».

Третьим в этом рейтинге идёт форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 27 (15+12) очков. Столько же очков на счету Кирилла Капризова из «Миннесоты».

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