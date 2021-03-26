Бучневич стал первым россиянином, набравшим 30 очков в сезоне-2020/2021 НХЛ

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» накануне состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду крупно уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:8.
В составе «Рейнджерс» дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич. После этого матча на счету Бучневича 31 (13+18) очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Бучневич стал первых российским хоккеистом, набравшим 30 очков в нынешнем сезоне.
Второе место в списке российских бомбардиров занимает партнёр Бучневича по «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 29 (8+21) очков и коэффициент полезности «+7».
Третьим в этом рейтинге идёт форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 27 (15+12) очков. Столько же очков на счету Кирилла Капризова из «Миннесоты».
- 26 марта 2021
-
13:39
-
13:33
-
12:57
-
12:24
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15
-
07:46
-
07:01
-
06:19
-
05:55
-
05:45
-
05:34
-
04:58
-
04:45
-
04:40
-
03:52
-
03:41
-
03:26
-
03:17
-
02:35
-
02:21
- 25 марта 2021
-
23:34