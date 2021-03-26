Ставровский — о первом сезоне в «Сочи»: есть понимание, как работать дальше

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал свой первый сезон на посту главного тренера.

«Сезон для команды закончился месяц назад, но до конца марта мы тренируемся, позвали ребят из «Капитана», из клуба ВХЛ. На сборе нет только троих игроков, которые залечивают травмы. Мы хотим посмотреть на ребят сейчас и понять, с кем продолжим работу уже летом перед стартом нового чемпионата.

Как в целом могу оценить свой первый опыт работы в качестве тренера клуба КХЛ? Предложение «Сочи» было неожиданным для меня. Узнал много нового, нужно было перестраиваться по ходу сезона. Много лет проработал в МХЛ, сезон начал помощником в «Северстали», потом главным тренером. Были и ошибки… Получил большой опыт, но есть понимание, как работать дальше. Спасибо руководству клуба «Сочи» за эту возможность.

Насколько тяжело было покидать Череповец и переезжать в Сочи? Я вообще домашний человек, всю жизнь проработал в Череповце. Но это был новый вызов, который нужно было принимать. Хотелось попробовать себя в качестве главного тренера клуба КХЛ, спасибо «Сочи» за доверие. Из дома тяжело было уезжать, но я поднялся на другую ступеньку и хотелось бы продолжать развиваться», — приводит слова Ставровского официальный сайт КХЛ.