Хартли: иногда ты можешь быть сильнее соперника, иногда он сильнее тебя

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от пятого матча серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом».
«Нас ждёт битва за пятый матч. В регулярном чемпионате наши команды разделило всего три очка, так что нельзя назвать происходящее большим сюрпризом. Сегодня важная игра и наши парни готовы. Нам просто нужно показывать свой хоккей. В этом и есть красота спортаВот почему мы выясняем, кто сильнее по ходу серии: иногда ты можешь быть сильнее соперника, иногда он сильнее тебя. Давайте же сделаем сегодняшний вечер радостным для нас», — сказал Боб Хартли в интервью пресс-служба омского «Авангарда».
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Счёт в серии — 2-2.
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