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Бюджет «Автомобилиста» на сезон-2021/2022 составит около 2 млрд рублей

Бюджет «Автомобилиста» на сезон-2021/2022 составит около 2 млрд рублей
Хоккей / НХЛ 0
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Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о размере бюджета клуба на сезоне-2021/2022. По словам Рябкова, бюджет составит около 2 млрд рублей.

«На сезон-2021/22 наш бюджет составит примерно два миллиарда рублей. Бюджет на все три команды: «Автомобилист», «Горняк» и «Авто», — приводит слова Максима Рябкова ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в Востояной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбургский клуб уступил омскому «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.

Кроме того, Рябков анонсировал изменения в тренерском штабе команды.

«Любого рода инсайдерская информация касательно игроков или тренеров, которые имеют действующие контракты в других организациях, ни один клуб КХЛ до 1 мая ни подтверждать, ни комментировать не будет, не имеет права. Конкретику по тому, какие изменения будут в составе тренерского штаба и в работе штаба, мы сможем дать после 1 мая, но изменения определенные будут», — добавил Рябков.

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