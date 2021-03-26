Бюджет «Автомобилиста» на сезон-2021/2022 составит около 2 млрд рублей

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о размере бюджета клуба на сезоне-2021/2022. По словам Рябкова, бюджет составит около 2 млрд рублей.



«На сезон-2021/22 наш бюджет составит примерно два миллиарда рублей. Бюджет на все три команды: «Автомобилист», «Горняк» и «Авто», — приводит слова Максима Рябкова ТАСС.



Напомним, в нынешнем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в Востояной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбургский клуб уступил омскому «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.



Кроме того, Рябков анонсировал изменения в тренерском штабе команды.



«Любого рода инсайдерская информация касательно игроков или тренеров, которые имеют действующие контракты в других организациях, ни один клуб КХЛ до 1 мая ни подтверждать, ни комментировать не будет, не имеет права. Конкретику по тому, какие изменения будут в составе тренерского штаба и в работе штаба, мы сможем дать после 1 мая, но изменения определенные будут», — добавил Рябков.