Бюджет «Автомобилиста» на сезон-2021/2022 составит около 2 млрд рублей

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о размере бюджета клуба на сезоне-2021/2022. По словам Рябкова, бюджет составит около 2 млрд рублей.
«На сезон-2021/22 наш бюджет составит примерно два миллиарда рублей. Бюджет на все три команды: «Автомобилист», «Горняк» и «Авто», — приводит слова Максима Рябкова ТАСС.
Напомним, в нынешнем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в Востояной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбургский клуб уступил омскому «Авангарду» со счётом 1-4 в серии.
Кроме того, Рябков анонсировал изменения в тренерском штабе команды.
«Любого рода инсайдерская информация касательно игроков или тренеров, которые имеют действующие контракты в других организациях, ни один клуб КХЛ до 1 мая ни подтверждать, ни комментировать не будет, не имеет права. Конкретику по тому, какие изменения будут в составе тренерского штаба и в работе штаба, мы сможем дать после 1 мая, но изменения определенные будут», — добавил Рябков.
- 26 марта 2021
-
16:38
-
15:58
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:52
-
14:26
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
12:57
-
12:24
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15
-
07:46
-
07:01
-
06:19
-
05:55
-
05:45
-
05:34
-
04:58
-
04:45