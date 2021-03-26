Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам, сравнявшим счёт

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнял счёт в матче.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», для российского форварда это 132-я шайба, сравнявшая счёт, в его заокеанской карьере. Он сравнялся с Джо Сакиком, занимающим 3-е место по этому показателю.

Больше шайб, позволивших сравнять счёт, забрасывали только Уэйн Гретцки (139 шайб) и Дэйв Андрейчук (137).

Напомним, Александр Овечкин в этом сезоне принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач.