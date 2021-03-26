Форвард «Оттавы» Виталий Абрамов отослан в АХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» сделала несколько изменений в своём составе, сообщается на официальной странице «сенаторов» в «Твиттере».
Российский форвард Виталий Абрамов отослан в фарм-клуб «Оттавы», выступающий в АХЛ, — «Беллевиль Сенаторз». Вместе с ним отправится центральный нападающий команды Марк Кастелич.
Кроме того, в запасной состав «сенаторов» вызваны левый нападающий Алекс Форментон и голкипер Филип Густавссон.
В нынешнем сезоне Абрамов принял участие в 12 встречах регулярного чемпионата АХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при нулевом показателе полезности четырёх минутах штрафного времени. В НХЛ он ещё не играл.
Напомним, Абрамов начинал сезон в финском «Юкурите», за который сыграл восемь матчей, набрав 7 (5+2) очков.
- 26 марта 2021
-
18:10
-
17:48
-
17:15
-
16:38
-
15:58
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:52
-
14:26
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
12:57
-
12:24
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
-
09:07
-
08:48
-
08:37
-
08:15
-
07:46
-
07:01
-
06:19
-
05:55
-
05:45