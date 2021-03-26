Форвард «Оттавы» Виталий Абрамов отослан в АХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» сделала несколько изменений в своём составе, сообщается на официальной странице «сенаторов» в «Твиттере».

Российский форвард Виталий Абрамов отослан в фарм-клуб «Оттавы», выступающий в АХЛ, — «Беллевиль Сенаторз». Вместе с ним отправится центральный нападающий команды Марк Кастелич.

Кроме того, в запасной состав «сенаторов» вызваны левый нападающий Алекс Форментон и голкипер Филип Густавссон.

В нынешнем сезоне Абрамов принял участие в 12 встречах регулярного чемпионата АХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при нулевом показателе полезности четырёх минутах штрафного времени. В НХЛ он ещё не играл.

Напомним, Абрамов начинал сезон в финском «Юкурите», за который сыграл восемь матчей, набрав 7 (5+2) очков.