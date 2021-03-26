«Авангард» — «Металлург»: Грубец вновь в воротах «ястребов»

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В составе магнитогорской команды лишь одно изменение: Данила Юров уступил место Никите Рожкову.



В составе омского «Авангарда» изменений в сравнении с прошлым матчем нет.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.



«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Яковлев — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.



Напомним, в четвёртом матче победу одержал «Металлург» со счётом 7:1. Счёт в серии — 2-2.

«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии