«Авангард» — «Металлург»: Грубец вновь в воротах «ястребов»

Стали известны составы омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе магнитогорской команды лишь одно изменение: Данила Юров уступил место Никите Рожкову.
В составе омского «Авангарда» изменений в сравнении с прошлым матчем нет.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Яковлев — Хольм, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.
Напомним, в четвёртом матче победу одержал «Металлург» со счётом 7:1. Счёт в серии — 2-2.
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