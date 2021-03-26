Ларионов объяснил нежелание НХЛ расследовать дело Панарина об избиении

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов считает, что НХЛ не препятствовала возвращению россиянина Артемия Панарина в состав «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за отсутствия доказательной базы по делу об избиении гражданки Латвии, в котором его обвинил бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров.
«Насколько это достоверно было и почему вылезло только сейчас — для меня большой вопрос. Общество в США сегодня более щепетильно относится к таким вопросам, и это беспокоит всех. Такие вещи нельзя пропускать.
Но они разобрались в ситуации, поняли, что нет фактов, и дали человеку спокойно играть. Это личные мотивы «Нью-Йорк Рейнджерс» и Панарина, и я рад, что он играет и приносит пользу. Он получает большую порцию критики, но держится и делает хорошие вещи для команды», — приводит слова Ларионова «Звезда».
- 26 марта 2021
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