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Ларионов объяснил нежелание НХЛ расследовать дело Панарина об избиении

Ларионов объяснил нежелание НХЛ расследовать дело Панарина об избиении
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов считает, что НХЛ не препятствовала возвращению россиянина Артемия Панарина в состав «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за отсутствия доказательной базы по делу об избиении гражданки Латвии, в котором его обвинил бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров.

«Насколько это достоверно было и почему вылезло только сейчас — для меня большой вопрос. Общество в США сегодня более щепетильно относится к таким вопросам, и это беспокоит всех. Такие вещи нельзя пропускать.

Но они разобрались в ситуации, поняли, что нет фактов, и дали человеку спокойно играть. Это личные мотивы «Нью-Йорк Рейнджерс» и Панарина, и я рад, что он играет и приносит пользу. Он получает большую порцию критики, но держится и делает хорошие вещи для команды», — приводит слова Ларионова «Звезда».

Источник: подлинный протокол и материалы по делу Панарина скоро будут преданы огласке
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