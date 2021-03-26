Защитник «Рейнджерс»: отсутствие Хлебушка заметно ослабило наше нападение

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал итоги встречи с «Филадельфией Флайерз», а также поделился мыслями об игре нападающего Артемия Панарина и Игоря Шестёркина.
«Отсутствие Хлебушка заметно ослабило наше нападение. Посмотрите одну его смену — и вы сразу поймёте, как он умеет влиять на ход матча. Ну и Игорь сделал массу важнейших сейвов. Так что это командная победа, не стоит никого выделять», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на чужом льду разгромил «Филадельфию Флайерз» со счётом 8:3. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин за 17.22 на льду отдал голевую передачу и завершил встречу показателем полезности «+1», а его соотечественник Игорь Шестёркин, защищавший ворота «синерубашечников», отразил 41 бросок из 44.
- 26 марта 2021
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