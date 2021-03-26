Директор «Автомобилиста» прокомментировал будущее Павла Дацюка

Директор екатеринбуржского «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал будущее 42-летнего нападающего команды Павла Дацюка.



«Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провёл на очень хорошем уровне. Каковы его творческие планы, будет ли это продолжение карьеры, будет ли это смена деятельности внутри хоккея — я думаю, Павел в своё время сообщит это и публике, и прессе. Мы с ним находимся в постоянном контакте, всегда на связи — как сейчас, так и в будущем. Будем ждать его решения. То, что он по-прежнему является игроком очень высокого уровня в масштабах КХЛ, я уверен, этим сезоном Павел в очередной раз доказал», — приводит слова Рябкова официальный сайт екатеринбуржской команды.

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