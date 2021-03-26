Директор «Автомобилиста» прокомментировал будущее Павла Дацюка
Директор екатеринбуржского «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал будущее 42-летнего нападающего команды Павла Дацюка.
«Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провёл на очень хорошем уровне. Каковы его творческие планы, будет ли это продолжение карьеры, будет ли это смена деятельности внутри хоккея — я думаю, Павел в своё время сообщит это и публике, и прессе. Мы с ним находимся в постоянном контакте, всегда на связи — как сейчас, так и в будущем. Будем ждать его решения. То, что он по-прежнему является игроком очень высокого уровня в масштабах КХЛ, я уверен, этим сезоном Павел в очередной раз доказал», — приводит слова Рябкова официальный сайт екатеринбуржской команды.
Дацюк: я не хотел бы приходить с детьми на хоккей и видеть актёрское мастерство
Рекомендуем вам
- 26 марта 2021
-
20:56
-
20:47
-
20:29
-
20:13
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
18:39
-
18:35
-
18:10
-
17:48
-
17:15
-
16:38
-
15:58
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:52
-
14:26
-
13:56
-
13:39
-
13:33
-
12:57
-
12:24
-
11:27
-
11:16
-
11:15
-
11:05
-
11:04
-
10:29
-
10:27
-
10:18
-
09:45
-
09:44
-
09:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам