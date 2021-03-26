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Зибанеджад: Панарин запустил всю нашу атаку, все четыре звена

Зибанеджад: Панарин запустил всю нашу атаку, все четыре звена
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился мыслями от игры форварда Артемия Панарина.

«Когда Панарин вернулся, наша игра обрела совсем иную динамику. „Его нельзя заменить“ — это штамп, но про Панарина иначе не скажешь. Можно сказать, он запустил всю нашу атаку, все четыре звена. Каждый может забить. И при этом мы стали лучше, более ответственно действовать в защите. Все поняли: чем бережнее мы относимся к шайбе, тем меньше нам приходится обороняться», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на чужом льду разгромил «Филадельфию Флайерз» со счётом 8:3.

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