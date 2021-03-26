«Флорида» выставила на драфт отказов защитника Строльмана. Он получает $ 5,5 млн в год
Команда Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» выставила защитника Антона Строльмана на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».
В среднем Строльман проводит на льду 19 минут и 5 секунд.
Его контракт будет действовать до конца следующего сезона. Его заработная плата составляет $ 5,5 млн в год.
Напомним, Строльман выступает за «Флориду» с 2019 года. Тогда защитник подписал трёхлетнее соглашение с «пантерами» на общую сумму $ 16,5 млн.
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