«Флорида» выставила на драфт отказов защитника Строльмана. Он получает $ 5,5 млн в год

Команда Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» выставила защитника Антона Строльмана на драфт отказов, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».



В среднем Строльман проводит на льду 19 минут и 5 секунд.

Его контракт будет действовать до конца следующего сезона. Его заработная плата составляет $ 5,5 млн в год.

Напомним, Строльман выступает за «Флориду» с 2019 года. Тогда защитник подписал трёхлетнее соглашение с «пантерами» на общую сумму $ 16,5 млн.